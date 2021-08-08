فاوتشي: جرعة لقاح تنشيطية ضد كورونا قد تكون قريبة للأكثر عرضة للإصابة

قال كبير أطباء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، إنه يجب إعطاء جرعات تنشيطية "في وقت قريب بشكل معقول" لمن يعانون من ضعف في أجهزتهم المناعية.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال فاوتشي ببرنامج "فريد زكريا جي بي إس" على شبكة "سي إن إن" التليفزيونية الأمريكية اليوم الأحد إنه "يجب علينا أن ننظر إليهم بمنظور مختلف".

وقال "سنعزز بالتأكيد أولئك الأشخاص بجرعة تنشيطية قبل أن نعزز عموم السكان الذين تم تطعيمهم، ويجب أن نقوم بذلك في وقت قريب بشكل معقول".

وجاءت تصريحات فاوتشي في وقت يتنامى فيه الجدل بشأن حدوث عدوى "اختراقية" بين أولئك الذين تم تطعيمهم بشكل كامل، وما إذا كان يجب منح موافقة لإعطاء مثل هذه الجرعات التنشيطية.

وقالت إسرائيل، وهي أول دولة تطبق الجرعات التنشيطية على نطاق واسع، اليوم الأحد إنها أعطت أكثر من 420 ألف جرعة ثالثة لأشخاص تبلغ أعمارهم 60 عاما فأكثر.

وقال فاوتشي إن معظم الأشخاص الذين يعانون من ضعف في أجهزتهم المناعية، بما في ذلك أولئك الذين قاموا بعمليات زرع أعضاء أو يعالجون بعلاج كيميائي، "لم يحصلوا أبدا على استجابة مناسبة" من تطعيمهم ضد مرض كوفيد-19.

وفي معرض رده على سؤال عما إذا كان يتعين حصول فئات أخرى على جرعات تنشيطية، قال فاوتشي إن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها جاهزة لإعطاء مثل هذه التوصيات "بمجرد" أن ترى أدلة واضحة من البيانات للقيام بذلك.