 بريطانيا: تسجيل 27 ألفا و429 إصابة جديدة بكورونا و39 وفاة خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
الأحد 8 أغسطس 2021 6:14 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لأداء البعثة الأوليمبية المصرية في أولمبياد طوكيو 2020؟

النتـائـج تصويت

بريطانيا: تسجيل 27 ألفا و429 إصابة جديدة بكورونا و39 وفاة خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الأحد 8 أغسطس 2021 - 5:33 م | آخر تحديث: الأحد 8 أغسطس 2021 - 5:33 م

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأحد، تسجيل 27 ألفا و429 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و39 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات نشرها موقع الحكومة على الإنترنت أن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في المملكة المتحدة ارتفع إلى 6 ملايين و69 ألفا و362 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات التي حدثت في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة إلى 130 ألفا و320 حالة وفاة.

كما تشير البيانات إلى أن 88.9% من البالغين في بريطانيا حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح مضاد للفيروس التاجي، فيما حصل ما نسبته 74.5% على الجرعة الثانية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك