استمرار جهود إطفاء حرائق الغابات في ولايتي موجلا وأيدن التركيتين

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تواصل السلطات التركية جهودها لإطفاء حرائق الغابات في ولايتي موجلا وأيدن، غربي البلاد، وذلك بعد السيطرة على العشرات منها في أنطاليا وولايات أخرى.

وفي ولاية موجلا، تستمر المساعي برا وجوا للسيطرة على خمس حرائق.

وتشارك في أعمال الإخماد، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية، 6 طائرات، و39 مروحية، والعشرات من سيارات الإطفاء والآليات المختلفة، فضلاً عن أكثر من ألف عامل إطفاء.

في سياق متصل، تشهد ولاية أيدن المجاورة لموجلا جهودا مماثلة أيضا لإخماد الحرائق في قضاء "تشينا".

وتستمر جهود الإطفاء برا عبر سيارات الإطفاء والعمال والمتطوعين، إلى جانب دعم جوي من قبل الطائرات والمروحيات.

وطالت حرائق الغابات عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، من بينها أنطاليا وأضنة وموجلا ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان بوقت سابق "مناطق منكوبة".

وبلغت حصيلة ضحايا تلك الحرائق ست وفيات وعشرات الإصابات، منذ 28 يوليو الماضي. وتمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.

ويقول خبراء إن الحرائق أسفرت عن تدمير أكثر من 100 ألف هكتار (ألف كيلومتر مربع) من الأراضي حتى الآن.