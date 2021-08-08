بلغاريا تسجل 392 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الأحد، 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة الإصابات المسجلة في البلاد إلى 427 ألفا و873 حالة.

وذكرت بوابة المعلومات الوطنية، في تقريرها اليومي حسبما أوردت وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية، أنه تم تسجيل حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 18 ألفا و252 حالة منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وبلغ إجمالي المتعافين 398 ألفا و874 شخصا بعد تعافي 17 شخصا في آخر 24 ساعة، ويتلقى 1013 شخصا العلاج حاليا في المستشفيات، من بينهم 98 شخصا في وحدات الرعاية المركزة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في بلغاريا 10 آلاف و747 شخصا.