عرضت فضائية «العربية» مقطع فيديو يرصد تضرر آلاف المنازل في السودان جرّاء الفيضانات، وذلك إثر سقوط أمطار غزيرة في أجزاء مختلفة من السودان.

وذكرت لجنة الفيضان بوزارة الري والموارد المائية السودانية، أن منسوب نهر النيل عند العاصمة الخرطوم سجل 16.92 متر، اليوم الأحد، بارتفاع 6 سم عن منسوب أمس السبت، و42 سم عن منسوب الفيضان، وأقل من أعلى منسوب سجل تاريخيا (17.66 متر) بنحو 74 سم.

وكشفت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم بالحدود السودانية الإثيوبية بلغ 728 مليون متر مكعب، اليوم، متراجعًا من 744 مليون متر مكعب، أمس السبت.

وسجل إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية 172 مليون متر مكعب انخفاضا من 230 مليون متر مكعب، أمس السبت.

وذكر تقرير لجنة الفيضان أن معدل التصرفات خلف السدود السودانية بلغ 640 مليون متر مكعب في الروصيرص، و688 مليون متر مكعب في سنار، و59 في جبل الأولياء، و179 مليون متر مكعب في أعالي عطبرة وستيت، و142 مليون متر مكعب في خشم القربة، و760 مليون متر مكعب في مروي.

وتوقعت اللجنة أن يشهد قطاع الروصيرص - سنار استقرارا، فيما يشهد القطاع سنار - الخرطوم ارتفاعا 3 سم، وقطاع الخرطوم - شندي ارتفاعا 5 سم، وقطاع شندي - عطبرة ارتفاعا 7 سم، فيما يشهد قطاع عطبرة - مروي استقرار، ويسجل قطاع مروي - دنقلا ارتفاعا 4 سم.