لوفتهانزا: أقل من 1% من العملاء استخدموا منصة Compensaid لدعم الاستدامة

أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران، أن العرض الذي قدمته لعملائها لتعويض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن رحلاتهم، قوبل حتى الآن باهتمام حذر.

وفي تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قالت متحدثة باسم لوفتهانزا: "بصورة إجمالية استخدم أقل من 1% من كل العملاء منصة Compensaid".

في المقابل، اشارت المتحدثة إلى تزايد الاهتمام بين عملاء رحلات الأعمال بتعويض الانبعاثات الكربونية.

وتتيح هذه المنصة للعملاء اختيار استخدام الوقود المستدام المستخرج من الكتلة الحيوية عند حجز رحلاتهم مقابل دفع تكلفة إضافية بسيطة مقابل هذا الوقود المبتكر، كما يمكن للمسافرين دعم تدابير تعويض أخرى مثل دعم مشاريع إعادة تشجير الغابات "إعادة التحريج".

وكان خيار التعويض متاحا في بداية الأمر للعملاء الأفراد فقط قبل أن يتم إتاحته للشركات العميلة لدى لوفتهانزا لتشارك في التقليل من تأثير رحلات موظفيها على المناخ.

وهناك إلى جانب عرض لوفتهانزا منصات أخرى تتيح لمستخدمي الرحلات الجوية تعويض الانبعاثات الكربونية الصادرة من رحلاتهم عبر مدفوعات تطوعية يتم احتسابها بناء على الفارق بين تكلفة الوقود التقليدي والوقود المستدام.