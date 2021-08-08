المتحدث باسم طالبان في أفغانستان: اشتعال النيران في قندوز

ذكر المتحدث باسم حركة طالبان في أفغانستان، ذبيح الله مجاهد، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن النيران اشتعلت في مدينة قندوز، بعد أن نفذ سلاح الجو الأفغاني غارات جوية على المدينة، لكن الحكومة الأفغانية لم تعلق بعد، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم.

قالت وزارة الدفاع الأفغانية، إنه تم نشر قوات كوماندوز جديدة بالمدينة ووقامت بتطهير ميدان "عبدالرزاق" من مقاتلي طالبان. وأضافت الوزارة أنه تجرى عمليات وسيتم تطهير المدينة قريبا من طالبان.

وتزعم طالبان سيطرتها على مقر الشرطة الوطنية والمكتب المحلي للمديرية الوطنية للأمن والسجن المركزي في إقليم "قندوز" في العاصمة الإقليمية.

وكان مسؤولون قد أكدوا في وقت سابق أن مسلحي حركة طالبان سيطروا على مدينة قندوز، عاصمة الإقليم الذي يحمل نفس الاسم، الواقع شمال أفغانستان، وهي العاصمة الإقليمية الرابعة التي تسقط في أيدي الحركة، في الأيام الثلاثة الماضية.

وقال عضو مجلس الإقليم، عمرو الدين والي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن المسلحين سيطروا على جميع المنشآت الحكومية الرئيسية بالمدينة، باستثناء فيلق الجيش والمطار، حيث لجأ إليهما مسؤولون محليون رفيعو المستوى.

وقالت فوزية يفتالي، وهي عضو آخر بمجلس الإقليم، إن المدنيين حوصروا بين النيران وأن المدينة تحترق.

يذكر أن حركة طالبان استولت على مدينة قندوز مرتين في السابق، لكنها تمكنت فقط من إبقاء السيطرة عليها لفترة قصيرة. وكانت آخر مرة في عام 2016.