 تقرير: نهب الممتلكات العامة في المناطق التي تسيطر عليها طالبان في ولاية نيمروز الأفغانية - بوابة الشروق
الأحد 8 أغسطس 2021 10:25 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لأداء البعثة الأوليمبية المصرية في أولمبياد طوكيو 2020؟

النتـائـج تصويت

تقرير: نهب الممتلكات العامة في المناطق التي تسيطر عليها طالبان في ولاية نيمروز الأفغانية

د ب أ
نشر في: الأحد 8 أغسطس 2021 - 10:07 ص | آخر تحديث: الأحد 8 أغسطس 2021 - 10:07 ص

 كشفت قناة طلوع نيوز الأفغانية في تقرير نشرته، اليوم السبت، عن تعرض ممتلكات عامة فى مدينة زارانج عاصمة ولاية نيمروز لأعمال نهب واسعة بعد سقوطها في أيدي حركة طالبان يوم الجمعة، مشيرة إلى أن ذلك أثار ردود فعل قوية من سكان الولايات الأخرى وكذلك علماء الدين.

ونُشرت العديد من مقاطع الفيديو في أعقاب سقوط زارانج في أيدي طالبان تُظهر أشخاصا يحملون معدات من المؤسسات الحكومية، بما في ذلك مجمع الحاكم، بحسب التقرير.

وتُظهر لقطات أخرى من زارانج سجناء يهربون من سجن المقاطعة الرئيسي. وحدث سيناريو مماثل في شيبرجان، عاصمة جوزجان في شمال أفغانستان، بعد سقوطها في يد طالبان السبت.

وقال المستشار الرئاسي شاوسين مرتضوي إن "هذا يدل على أن طالبان ليس لديها خطة للحكم أو لتقديم الخدمات للشعب".

وقال رئيس المجلس الإقليمي لولاية زابل عطا جان حق بيان: " لقد ذكرت بالفعل أنه إذا كانت طالبان لديها الإرادة على البناء ، فعليها أولا أن تتصالح مع الأفغان ، وأن تجلس مع الأفغان ، وأن نبنى هذا البلد معا".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك