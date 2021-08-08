السماح لسفينة أوشن فيكينج لإنقاذ المهاجرين بالرسو في إيطاليا

أعلنت منظمة إس أو إس ميديتيراني، اليوم الأحد، أن سفينة أوشن فيكينج للإنقاذ التابعة لها رست في ميناء بإيطاليا وعلى متنها 549 مهاجرا.

وقد سٌمح للسفينة بالرسو في ميناء في بوتسالو بجنوب شرق صقلية أمس السبت، عقب أن انتظرت لأيام لحين توجيه السلطات الايطالية لها لميناء آمن، حتى في ظل تدهور وضع من كانوا على السفينة.

وقد جرى نقل عدة أشخاص من على السفينة خلال عدة عمليات إجلاء طبية طارئة.

وجرى إنقاذ المهاجرين في عدة عمليات إنقاذ بوسط البحر المتوسط.

وتردد أن المهاجرين كانوا على متن قوارب مكتظة ومتهالكة من سواحل ليبيا وتونس للوصول لدول أوروبية عبر طرق بحرية خطيرة.

وقد سجلت وزارة الداخلية في إيطاليا وصول نحو 30 ألفا و300 مهاجر على متن قوارب هذا العام حتى الآن، أي نحو ضعف العدد الذي وصل خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووصل الكثير من اللاجئين لجزيرة لامبيدوسا، الواقعة بين مالطا وتونس.