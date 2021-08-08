مصادر: سقوط معظم مناطق مدينة طالقان الأفغانية في أيدي طالبان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سيطرت حركة طالبان على السجن المركزي بإقليم تخار شمال أفغانستان، وحررت جميع السجناء، طبقا لما ذكره ممثل محلي اليوم الأحد، حسب وكالة "باجوك" الأفغانية للأنباء اليوم.

وقال عزام افضلي، سكرتير مجلس الإقليم، إن طالبان استولت على السجن المركزي قبل ظهر اليوم الأحد وحررت جميع السجناء.

وذكر مصدر أمني آخر أن طالبان سيطرت على معظم المناطق بمدينة طالقان، عاصمة إقليم تخار.

وأضاف المصدر: "ليس هناك أي معلومات دقيقة بشأن السجن المركزي. الآن انسحبت جميع قوات الأمن إلى مكتب مديرية الأمن الوطني ومركز قيادة الشرطة. ومناطق أخرى تحت سيطرة طالبان".

ومن جهة أخرى، ذكر المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، أن طالبان تسيطر على معظم المناطق بمدينة طالقان ولم يتبق سوى عدد قليل من المبان الحكومية.