إطلاق حملة فلسطينية ضد الاعتقال الإداري في سجون إسرائيل

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أطلقت منظمة التحرير الفلسطينية ومنظمات حقوقية، اليوم الأحد، حملة للمطالبة بإنهاء ملف الاعتقال الإداري للأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل.

وجرى إطلاق الحملة خلال اعتصام أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة رام الله في الضفة الغربية وآخر بالتزامن أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة.

ورفع المشاركون في الاعتصامين لافتات مكتوبة تطالب بإنهاء الاعتقال الإداري باعتباره "يتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان"، إلى جانب الأعلام الفلسطينية وصور لأسرى فلسطينيين.

وقال رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير قدري أبو بكر خلال الاعتصام في رام الله، إن الاعتقال الإداري تستخدمه إسرائيل لعقاب الفلسطينيين بدون أي اعتبار قانوني.

وذكر أبو بكر أن الحملة الوطنية ستستمر لأسابيع وتشمل تحركات داخلية وخارجية بغرض مناهضة ملف الاعتقال الإداري في سجون إسرائيل وحشد موقف دولي ضاغط لإنهائه.

يأتي ذلك فيما أعلن نادي الأسير الفلسطيني (منظمة غير حكومية) أن 13 أسيرا فلسطينيا لدى إسرائيل يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على الاعتقال الإداري.

وذكر نادي الأسير في بيان صحفي أن أقدم الأسرى المضربين هو سالم زيدات من الخليل مضرب عن الطعام منذ 28 يوما، علما أن غالبية الأسرى المضربين محتجزون في سجن "النقب الصحراوي".

وحذر من أن الأسرى المضربين عن الطعام يواجهون أوضاعا صحية صعبة تتفاقم مع مرور الوقت "جراء تعنت ورفض السلطات الإسرائيلية الاستجابة لمطلبهم، والمتمثل بإنهاء اعتقالهم الإداري".

وبحسب البيان، دخل 45 أسيرا فلسطينيا منذ مطلع العام الجاري في إضرابات عن الطعام أغلبها رفضا لسياسة الاعتقال الإداري الذي تستخدمه السلطات الإسرائيلية بتمديد الاحتجاز بشكل مفتوح دون تقديم ملف اتهام.