بدأت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، في تلقي التظلمات على نتيجة الثانوية العامة، والذي يستمر لمدة 10 أيام إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للوزارة، وحددت الوزارة رسوم تظلمات الثانوية العامة بـ 300 جنيه لكل مادة، موضحة أن تودع رسوم التظلمات في حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.



ونفت الوزارة إمكانية إعادة تصحيح ورقة الطالب المتظلم من نتيجته، ولكن يتم تجميع الدرجات طبقا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة، ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات، وفي حالة تعديل درجات الطالب أثناء التظلمات يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونيا، ذاكرا أنه تعتمد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم أو نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لتنظيم أعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.



وعن ضوابط التظلمات، قالت الوزارة إنه يتم إخطار الطالب بموعد الذهاب لمقر التصحيح، وعلى الطالب أن يحضر بمفرده لمقر التقدير المركزي أو مع ولي امره علما بأنه ممنوع اصطحاب مدرس المادة، وعلى الطالب الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع لأن من يتخلف لن يكون من حقه التقدم بطلب مرة أخرى، ويقدم الطالب صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر، ثم يتم الاطلاع على صورة البابل شيت بالإضافة إلى نموذج الإجابة ليقوم الطالب بمراجعة تظليل الإجابات الخاصة به وكتابة ملاحظاته والتوقيع بنفسه عليها.



وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في تصريحات صحفية، إنه لا يكون هناك أي خطأ في التصحيح الإلكتروني وهذا ما ثبت العام الماضي ولن يحصل أي طالب على درجات إضافية.