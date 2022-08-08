 وزير خارجية تايوان: الصين تحاول إخافتنا ونشعر بالقلق من شن حرب حقيقية ضدنا - بوابة الشروق
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وزير خارجية تايوان: الصين تحاول إخافتنا ونشعر بالقلق من شن حرب حقيقية ضدنا


نشر في: الإثنين 8 أغسطس 2022 - 9:06 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 أغسطس 2022 - 9:06 ص

 في أعقاب لتدريبات بالذخيرة الحية التي أجرتها الصين عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة، قال وزير الخارجية التايواني جوزيف وو إنه قلق من حرب واسعة النطاق، مشيرا إلى أنه يجب إظهار عدم خوفهم من بكين للتعامل مع الأمر.

وقال الوزير في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إن الصين "تهدد تايوان دائما، لسنوات، وأصبحت التهديدات أكثر خطورة في السنوات الماضية، لقد كانت كذلك دائما، سواء قامت رئيسة مجلس النواب الأمريكي بيلوسي بزيارة تايوان أم لا، تهديد الجيش الصيني لتايوان كان موجودا دائما. وهذه الحقيقة التي يجب أن نتعامل معها".

وأضاف أن "تايوان أكثر قدرة على التحمل من أي وقت سابق".

وقال :"أشعر بالقلق من أن الصين ستشن فعلا حربا ضد تايوان. لكن ما تقوم به حاليا هو محاولة إخافتنا، وأفضل طريقة للتعامل مع الأمر هو إظهار أننا لسنا خائفين للصين".


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