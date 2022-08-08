23 لاعبا بقائمة سيراميكا كليوباترا استعدادا لمواجهة إنبي

أعلن أحمد سامي، المدير الفني بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة فريقه لمواجهة إنبي، المقرر إقامتها غدًا الاثنين، على ملعب ستاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

ضمت قائمة سيراميكا كليوباترا 23 لاعبًا وجاءت كالتالي:

- حراسة المرمى: عامر عامر - محمود شكري.

- خط الدفاع: خالد صبحي - سيف تقا - محمود البدري - وليد عبد المنعم - مصعب البطاط - علاء عطا - أحمد محسن.

- خط الوسط: محمد حسن - محمد توني - عبد الرحمن بودي - مصطفى بهاء - شريف دابو - محمد ابراهيم - محمود نبيل - مصطفى ميسي - صالح جمعة - إيفانز منساه - كوامي بونسو.

- خط الهجوم: شادي حسين - حمزة مجدي - باسم مرسي.

يغيب عن صفوف سيراميكا كليوباترا الحارسان محمد كوكو للإصابة وحمزة معوض الذي يخضع لبرنامج تأهيلي.

يحتل سيراميكا كليوباترا المركز العاشر في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 34 نقطة، بينما يحتل إنبي المركز التاسع بنفس عدد النقاط.