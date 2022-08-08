البحرين تشيد بجهود مصر الحثيثة لإنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة

اعربت وزارة الخارجية البحرينية عن ترحيب المملكة بالتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيدة بالجهود الحثيثة التي قامت بها جمهورية مصر العربية، من أجل إنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة؛ حقنًا للدماء، ووقف الخسائر في الأرواح والممتلكات، والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، مساء الاثنين، أكدت الخارجية البحرينية على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي، لدعم استدامة وقف اطلاق النار، ومنع التصعيد ووقف القصف والهجمات الصاروخية؛ حفاظا على أمن وسلامة المدنيين، وتكثيف المساعي لإحلال السلام الشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط لصالح جميع شعوبها.



ودعت مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل في قطاع غزة، اعتبارًا من الساعة 23:30 أمس الأحد بتوقيت فلسطين، في إطار حرصها على إنهاء حالة التوتر بالقطاع، وبعد تكثيف اتصالاتها مع الأطراف كافة لاحتواء التصعيد الحالي.



وتعهدت مصر ببذل جهودها للإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج، وكذلك العمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب وقت ممكن.