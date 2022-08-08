العراق يعيد تأهيل طائرات مسيَّرة تستخدم في رصد تحركات داعش

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، عن حملة لتأهيل الطائرات المسيَّرة المستخدمة في رصد تحركات تنظيم داعش الإرهابي.



وذكر بيان للوزارة أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، حضر احتفالية إنجاز وتأهيل وتصليح الطائرات المسيَّرة المسلحة نوع (CH4)، التي أقامتها قيادة طيران الجيش، بجهود ذاتية من منتسبيها".



وأضاف البيان "أن الحملة جاءت لغرض إطلاق هذه الطائرات في سماء العراق ورصد أماكن وجود عصابات داعش الإرهابية والخلايا النائمة وتوجيه الضربات لهم، والقضاء عليهم حتى لا يكون لهم موطئ قدم في أرض العراق".