تقرير: أنظمة الأسلحة الروسية تعتمد بدرجة كبيرة على التكنولوجيا الأجنبية

قال تقرير نشر اليوم الاثنين إن أنظمة الأسلحة الروسية تعتمد بدرجة كبيرة على مكونات إلكترونيات دقيقة تم تصميمها وإنتاجها في أمريكا وأوروبا وشرق آسيا، وذلك بناء على فحص لبقايا أسلحة استخدمتها القوات الروسية في أوكرانيا.

وفحص التقرير الذي أعده المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن 27 نظام أسلحة من بينها صواريخ كروز متطورة وطائرات مسيرة تم استخدامها منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. ووجد التقرير ما لا يقل عن 450 من المكونات المصنوعة في الخارج والتي كانت مهمة للغاية لعمل تلك الأسلحة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المعهد قوله إن "تدهور القدرات العسكرية الروسية يمكن جعله أمرا دائما إذا تم تنفيذ السياسات المناسبة".

وأوصى المعهد الملكي للخدمات المتحدة بسلسلة من الإجراءات من بينها تشديد الضوابط على التصدير ومنع تصنيع الإلكترونيات الدقيقة الحساسة التي يتم السماح بها بموجب ترخيص في الدول التي تدعم روسيا ،فضلا عن فرض قيود صارمة على نقل البضائع الخاضعة للرقابة إلى روسيا من أجل منع جيشها من إعادة التسلح.