مندوب فلسطين: ممتنون لمصر وجهودها الدؤوبة في وضع حد للعدوان الإسرائيلي على غزة

أعرب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، عن امتنانه العميق لمصر وجهودها الدؤوبة لوضع حد للعدوان الإسرائيلي على غزة، متوجهًا بالشكر إلى الأمم المتحدة والممثل الخاص للأمين العام وقطر، وكل من ساعد على إنهاء العدوان العنيف والبشع على القطاع.



وقال خلال كلمة، في جلسة مجلس الأمن المخصصة لبحث الأوضاع في غزة، مساء الاثنين: «نعلم نتيجة المعادلة، نحن الفلسطينيون أكثر من أي أحد آخر، لكن هناك معادلة أخرى محتملة وممكنة، وأعمالكم وإجراءاتكم تحدد النتيجة التي تسعون إليها».



وأضاف: «المجتمع الدولي ومجلس الأمن حددوا النتيجة التي نطمح إليها، وهناك توافق عالمي على الحل، وهي نتيجة يكرسها عدد لا نهائي من قرارات الأمم المتحدة، لا ينبغي أن تقفوا موقف المشاهد الذي يدعو ويصلي من أجل تلك النتيجة، أنتم الطرف الفاعل الذي يحددها».



وأشار إلى أن مجلس الأمن ليست منظمة للتعبير عن الآراء، وإنما المنظمة التي تقرر الأمور وفقا للقانون الدولي، متابعًا: «15 طفلا قتلوا في أيام قليلة، وعدد أكثر منهم يعاني الصدمة والمعاناة، لكنهم يستحقون مستقبل أفضل».



وتابع: «كل طفل قتل وبرئ في أي مكان يجب أن نحتفي بذكراه، في 3 أيام فقدنا 15 طفلا، وخلال زيارته للأراضي المحتلة، أكد بايدن أن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون الحرية والأمن والرخاء على قدم المساواة، لكنه لم يعني قطعا بذلك».