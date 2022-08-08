سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، باستئناف إدخال شاحنات الوقود الخاصة بمحطة توليد كهرباء غزة وسط القطاع، بعد أسبوع من وقف توريدها.

وقال مدير معبر "كرم أبو سالم" بسام غبن، في تصريحات لوكالة الصحافة الفلسطيني "صفا"، إن أربع شاحنات وقود لمحطة الكهرباء دخلت القطاع حتى ما قبل ظهر اليوم، متوقعا أن يرتفع العدد إلى 30 شاحنة حتى ساعات المساء.

وأضاف أن المعبر التجاري يعمل بشكل جزئي لإدخال شاحنات محملة بالمحروقات والأعلاف والمواد الغذائية والمواد الطبية لقطاع غزة.

وكانت محطة توليد كهرباء غزة، قد أعلنت ظهر السبت، توقفها بشكل كامل عند العمل؛ بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل مولداتها جراء إغلاق الاحتلال للمعابر.

وعلى إثر ذلك، أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن بدء العمل بجدول 4 ساعات وصل مقابل 16 ساعة قطع.

وتوصلت مصر لتفاهمات بين حركة الجهاد الإسلامي و"إسرائيل" ودعت إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل اعتبارًا من الساعة 23:30 بتوقيت فلسطين من مساء يوم الأحد 7 أغسطس الجاري، بعد جولة قتال استمرت 3 أيام وأسفرت عن ارتقاء 44 شهيدا فلسطينيا، بينهم 15 طفلاً و4 نساء، وإصابة 360 بجراح مختلفة، وفق الحصيلة الرسمية التي أعلنتها وزارة الصحة.