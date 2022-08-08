سواريش: التتويج بالدوري صعب «الزمالك وبيراميدز أقوياء»  

قال ريكاردو سواريش، المدير الفني للأهلي، إن فرص الفريق تبدو صعبة للغاية في التتويج بلقب الدوري هذا الموسم.

أشار سواريش عقب الفوز على الاتحاد السكندري (3-0)، مساء الأحد "لابد من التعامل بواقعية، منافسونا أقوياء، لذا فإن التتويج بالدوري صعب".

أضاف المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحفي "كنت أعلم صعوبة المنافسة منذ تولي المسؤولية، فالفريق لعب 12 مباراة في 36 يوما، واللاعبون غير قادرين على الأداء بكامل طاقتهم، وتساقطوا واحدا تلو الآخر بسبب الإصابات".

شدد "نحن الأهلي، لذا بالطبع نقاتل للفوز بكل مباراة، وأنا هنا للفوز بالألقاب، لكن الأمر صعب هذا الموسم، نعمل حاليا على تصحيح الأخطاء، والاستعداد جيدا للموسم الجديد".

وأتم سواريس تصريحاته "أشكر الجماهير على مساندتهم الدائمة للفريقي، ولابد أن نقاتل ونقدم أداء ممتعا من أجلهم".

ويحل الأهلي ثالثا في جدول الترتيب برصيد 59 نقطة، وله مباراة مؤجلة، أمامه بيراميدز 62 نقطة ثم الزمالك في الصدارة 69 نقطة، وذلك قبل 5 جولات من انتهاء المسابقة.