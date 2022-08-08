خبراء يطالبون بضروة إصدار قانون يجرِّم حمل السلاح الأبيض

أستاذ البحوث الجنائية: ضرورة إعادة النظر فى قانون «سن الحدث» للمحاسبة أمام القانون

مهنى: الدستور ينص على حق كل إنسان فى الحياة الآمنة والتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها

المقرحى: التأثير بالأفلام والمسلسلات أحد أسباب انتشار ظاهرة حمل السلاح الأبيض



مع انتشار الحوادث التى استخدمت فيها الأسلحة البيضاء خلال الفترة الماضية، تقدم أعضاء بمجلس النواب بمشروع قانون لتعديل أحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 5 لسنة 2019 والمعدل للقانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، وسط مطالبات أمنية بتشديد الرقابة على عمليات تداول الأسلحة البيضاء حفاظا على حياة المواطنين من استخدام المراهقين والبلطجية لتلك الأسلحة.

ومن أبرز الحوادث التى هزت قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف الرأى العام المصرى فى يونيو الماضى على يد زميلها فى الجامعة، وفى نوفمبر الماضى ذبح رجل لآخر فى الإسماعيلية والسير برأسه نهارا بعد ارتكاب جريمته.

وقال النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع قانون تعديل أحكام الأسلحة البيضاء إن المذكرة التفسيرية ذكرت أن الدستور نص فى المادة 59 منه على أن «الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها»، كما نصت المادة 86 من الدستور المصرى على أن «الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الجميع بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون».

وقال الدكتور فتحى قناوى، أستاذ كشف الجريمة بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، إن استخدام السلاح الأبيض لدى بعض الشباب والمراهقين إحدى الوسائل القديمة منذ عشرات السنوات وليس وليد اللحظة، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية تتصدى على مدار اليوم لجميع أشكال الخروج عن القانون، ومثيرى الشغب والبلطجة من يروع المواطنين.

وأضاف إلى «الشروق» أن الشباب يشكلون أكثر من 60% من قوام المجتمع، فمن الصعوبة مراقبة السلوكيات السلبية الصادرة عن هذه الفئة من الشعب، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية دائما توجه حملات تستهدف الخارجين، كما أن الجامعات تمتلك أجهزة «xــray» تكشف عن تلك الأسلحة مع الطلبة الحاملين للأسلحة البيضاء، وأضاف أن مصر من أفضل الدول على مستوى العالم التى تحارب انتشار الأسلحة.

وذكر قناوى أنه يجب التركيز على تعديل قانون «سن الحدث»، حتى يخضع بعض المراهقين الحاملين للسلاح الأبيض تحت طائلة القانون ويحاسبون أمام الجهات الرسمية، مشيرًا إلى أن العائق أمام تعديل «قانون الحدث» ارتباطه بالالتزامات الدولية وهو أقل من «الثامنة عشرة»، وطالب بإعادة النظر فى قانون «سن الحدث» حتى لا يهرب المتهم بجريمته، وكذلك يجب التركيز على كيفية التعامل من يحمل الأسلحة أقل من 18 عامًا.

وفى السياق ذاته، قال اللواء الدكتور شوقى صلاح، عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة، إن الآونة الأخيرة شهدت انتشار حالات استخدام الأسلحة البيضاء فى ارتكاب جرائم القتل العمد، ولعل أبشع صور هذه الجرائم كانت جريمة قتل الاسماعيلية التى ارتكبها شاب فى نوفمبر 2021، وذبح فيها رجلا وقطع رأسه بساطور فى الشارع.

وأوضح عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة أن حق الدفاع الشرعى هو حق بموجبه يمكن للشخص أن يدافع بالقوة عن نفسه أو الآخرين من أى اعتداء يمثل جريمة على النفس أو المال، طالما ظروف الاعتداء لا تسمح باللجوء للسلطات العامة للتدخل فى الوقت المناسب لمنع هذا الاعتداء، وبهذا فلا عقوبة مطلقا على من قتل المعتدى أو إصابته أثناء قيامه بالدفاع الشرعى وفق ضوابطه القانونية (المادة 245 عقوبات وما بعدها).

من جانبه، قال اللواء فاروق المقرحى، عضو مجلس الشيوخ والخبير الأمنى، إن أحد أهم أسباب انتشار ظاهرة السلاح الأبيض بين أيدى المراهقين والشباب فهم خاطئ لدى بعض مكونات المجتمع حول العنف.. فالبعض يعتقد أن استخدام السلاح الأبيض يكشف عن مظاهر الرجولة لدى الشباب.

وأضاف أن أحد الأسباب أيضًا التفكك الأسرى والفراغ وتأثير المسلسلات والأفلام غير الهادفة، حيث إن وسائل الإعلام تدفع المراهق إلى استخدام السلاح الأبيض وذلك من خلال الأعمال الدرامية المختلفة خصوصا الفترة التى مرت بها مصر منذ أحداث 2011، حيث خرج فنانون بعينهم للساحة وأصبحوا يصدرون صورة عن أخذ الحق بالعنف والقوة دون اللجوء للقانون.

المحامى بالنقض والخبير القانونى أشرف سالم، أوضح لـ«الشروق»، أنه لا بد من تنفيذ أحكام الإعدام بشكل عاجل، حتى يحدث الردع العام وينتهى مسلسل الدم الذى يتكرر بين الحين والآخر، مشيرا إلى ضروة إصدار قانون يجرم حمل السلاح الأبيض.

وأشار إلى أن بعض النظريات فى علم الجريمة تؤكد أنها تحدث بمحض المصادفة، وأن أحد أهم أسباب انتشار السلاح الأبيض بين المراهقين، هى بعض الأفلام والمسلسلات التى تصور المجرم على أنه البطل، كما أن هناك مجرمين من واقع عمله فى المحاماة يعتقدون أن الإجراءات فى القانون تسير ببطء فيلجأ البعض منهم إلى أخذ حقه بيده عن طريق استخدام العنف والبلطجة، كما أن حالة التفكك الأسرى وغياب دور الواعظ من الأسباب التى أدت إلى ما وصلنا إليه.