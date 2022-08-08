استمرار المناورات الصينية العسكرية حول تايوان

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على الرغم من إعلانه أن المناورات الصينية حول تايوان سوف تنتهى يوم الأحد، استمر الجيش الصيني اليوم الاثنين في تنفيذ مناورات بحرية وجوية واسعة النطاق.

وذكر التلفزيون الصيني أن المناورات كانت تركز على " العمليات ضد الغواصات وصد الهجوم البحري".

وخلال إعلانها عن المناورات جهة شمال، وجنوب غرب وشرق جزيرة تايوان الثلاثاء الماضي، تعهدت الصين في البداية بالانتهاء من المناورات يوم الأحد. إلا أنه حتى الآن، لم يتم الاعلان عن موعد انتهاء رسمي.

وفي الحقيقة، قال بعض المعلقين في وسائل الاعلام الصينية إن المناورات العسكرية يمكن أن تصبح أمرا معتادا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع" وو كيان" اليوم الاثنين إن المناورات بمثابة " تحذير ضروري" للولايات المتحدة وتايوان، واصفا إياها بالرد" المنطقي والملائم للغاية " على " استفزازاتهما" الأخيرة.

وأضاف أن واشنطن هى من بدأت التوترات" عن عمد" بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايبيه الاسبوع الماضي رغم المعارضة الشديدة من جانب بكين.

وقال الجيش التايواني إن الطائرات الصينية نفذت 66 غارة أمس الأحد فقط.

وقد عبرت 22 طائرة خط مضيق تايوان، وهو خط حدود تم احترامه بصورة كبيرة في الماضي.

ويتردد أن 14 سفينة حربية صينية شاركت في المناورات حتى الآن.

وقد شوهدت طائرة درون صينية مجددا أمس الأحد تحلق فوق جزيرة كينمين التايوانية، التي تبعد بضعة كيلومترات من الساحل الصيني، وفقا لما قالته وزارة الدفاع التايوانية.

ويشار إلى أنه حتى الأيام الأخيرة، لم تحلق أي طائرات صينية فوق الجزيرة منذ الخمسينيات.