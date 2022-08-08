الصين تمدد المناورات العسكرية حول تايوان وتثير المخاوف من تحولها إلى أمر معتاد

على الرغم من إعلانه أن المناورات الصينية حول تايوان سوف تنتهى يوم الأحد، استمر الجيش الصيني اليوم الاثنين في تنفيذ مناورات بحرية وجوية واسعة النطاق، الأمر الذي يثير المخاوف من أن تصبح المناورات أمر معتادا جديدا حول الجزيرة.



وذكر التلفزيون الصيني أن المناورات كانت تركز على "العمليات ضد الغواصات وصد الهجوم البحري".



وردا على سؤال بشأن تمديد المناورات، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يشعر بالقلق.



وقال بايدن إنه يشعر بالإنزعاج بسبب تحرك العديد من القوات الصينية، لكنه أضاف إنه لا يعتقد أنها ستتقدم أكثر من ذلك.



وأضاف بايدن أن زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان كانت "قرارها هي"..



من جانبها، وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير المناورات الصينية بأنها مثيرة للاستفزاز وغير مسؤولة تنطوي على خطر حدوث سوء تقدير. وأكدت أن الولايات المتحدة مستعدة لأي قرار تتخذه بكين.

كانت بكين قد بدأت مناورات عسكرية ضخمة عقب زيارة بيلوسي قامت بها يوم الثلاثاء الماضي لتايوان ،التي تعتبرها الصين جزءا لايتجزأ من أراضيها .