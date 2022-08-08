المدعية العامة الإسرائيلية: تلقيت تأكيدات بأن اغتيال الجعبري لن يؤدي إلى حرب

قالت المدعية العامة الإسرائيلية جالي باهراف ميارا، اليوم الاثنين، إنها أعطت رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الضوء الأخضر لتنفيذ عملية اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، تيسير الجعبري، دون عقد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني المصغر ​​نظرا لتلقيها تأكيدات بأن تلك الخطوة لن تؤدي إلى حرب.

وردا على سؤال من القناة "12 الإسرائيلية" حول سبب عدم إصرارها على عقد مجلس الوزراء الأمني المصغر وفقا لما ينص عليه القانون، قالت ميارا، إن المؤسسة الأمنية أكدت لها أن الضربة لن تؤدي إلى حرب، لذلك لم يكن من الضروري عقد هيئة أمنية عالية المستوى، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأوضحت: "في هذه الحالة، وبالنظر إلى اجتماعات تقييم المعلومات الاستخباراتية، قال مسؤولو الأمن المحترفون بالإجماع إن العمل العسكري الذي تم البت فيه (اغتيال القيادي الفلسطيني) لم يكن عملا عسكريا يمكن أن يؤدي إلى حرب"، على حد قولها.

وأدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى استشهاد 46 فلسطينيا بينهم 16 طفلا، فضلا عن إصابة 360 آخرين.

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين استشهاد 12 من عناصر الحركة خلال العدوان الإسرائيلى الذى استمر ثلاثة أيام، من بينهم عضوى مجلسها العسكرى تيسير الجعبرى قائد المنطقة الشمالية فى غزة، وخالد منصور قائد المنطقة الجنوبية فى القطاع.

وساد الهدوء في قطاع غزة، اليوم الاثنين، مع دخول اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل تم التوصل إليه بوساطة مصرية حيز التنفيذ.