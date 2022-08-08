صحيفة عمانية: لا يمكن لتحسن أسعار النفط وحده أن يؤدي إلى رفع معدل النمو الاقتصادي

أكدت صحيفة "عُمان" العمانية أنه لا يمكن لتحسن أسعار النفط وحده أن يؤدي إلى رفع معدل النمو الاقتصادي، ولا يكفي أيضا لزيادة ثقة المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات.

وقالت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الاثنين بعنوان "التوازن..أولوية في إدارة فوائض النفط" - إن الارتفاع الكبير في أسعار النفط والغاز عزز موازنات الدول المنتجة وقدرتها على التعافي من الجائحة وتنفيذ برامج التحفيز الاقتصادي لتحقيق النمو، وإن صعود سعر النفط في سلطنة عمان شكّل عاملًا داعمًا لإيرادات المالية العامة على العديد من المستويات، منها خفض حجم الدين العام وتقليص الحاجة للاقتراض، وتحول وضع المالية من العجز إلى تحقيق الفائض".

ورأت الصحيفة أن ما يؤدي حقًا إلى هذه التطورات الاقتصادية الإيجابية هو العمل الحثيث المتواصل لتحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي والتحديد الواضح لأولويات السياسة المالية والاقتصادية وحسن استغلال فوائض النفط وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية والرؤية المستقبلية.