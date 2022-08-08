آثارت متحدثة الخارجية الصينية هوا تشونيان، عاصفة من السخرية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد تغريدة لها استدلت خلالها على سيادة الصين في تايوان بوجود كثير من المطاعم الصينية بالعاصمة التايوانية وذلك ضمن تراشق التصريحات المتبادل وسط توتر بين البلدين.



ونقلت فرانس برس عن تشونيان قولها بأن هناك ٦٨ مطعما للنودلز الشهيرة بالإندومي في تايوان، بالإضافة إلى ٣٨ مطعما للبيلمين الصيني بتايوان ما يدل على أحقية الصين بالبلد المجاور.



وأضافت تشونيان في تغريدتها أن الصحون لا تكذب وأن الطفل الصغير تعني تايوان، سيعود للوطن الأم قريبا.



وتبع تغريدة تشونيان عاصفة من السخرية؛ إذ قال أحد المغردين، إن هناك ١٧ ماكدونالدز و١٨ كنتاكي و١٩ برجر كينج بتايوان ما يجعل أمريكا الأحق بها، بينما رد آخر بقوله إن هناك ١٠٠ مطعم ياباني بتايوان ما يجعل اليابان هي الأحق بها.