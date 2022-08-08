تتزايد أعداد الأوكرانيين المصابين بأمراض نفسية منذ بدء الغزو الروسي لبلادهم، في فبراير الماضي، وضغط الأعداد المتزايدة على المستشفيات التي باتت ممتلئة بالمرضى.

وتتوقع وزارة الصحة الأوكرانية وصول أعداد الأشخاص الذي سيصبحون بحاجة إلى تدخلات علاجية إلى ما بين 3 و4 ملايين، فيما سيحتاج نحو 15 مليونا إلى دعم نفسي، وفق تقرير لمجلة إيكونوميست بعنوان: "أوكرانيا على حافة الانهيار العصبي".

ومن بين هؤلاء "إدوارد" الذي كان يعاني من الذعر بسبب العمليات العسكرية في كييف، وحتى عندما لم تنفجر القذائف قرب بيته، كان يعاني أيضا من مشاهدة سيل الأخبار على هاتفه.

كانت هذه الأحداث مقدمة لما حدث معه بعد ذلك، عندما دفعه الخوف للصراخ أمام نقطة تفتيش عسكرية أوكرانية: "بوتين هو رئيسي"، وعند ظهر ذلك اليوم، تم إدخال إدوارد مستشفى للأمراض النفسية في كييف.

ياروسلاف زاخاروف، الطبيب الذي أجرى الكشف عليه، قال إنه مثل العديد من الأوكرانيين أصيب بالصدمة من الحرب.

ويوضح الطبيب أن طول أمد الحروب يعيق قدرة النفس على التكيف مع الظروف الصعبة، ويضيف: "يحب الناس السيطرة على الأشياء، والحرب لا تسمح لك بفعل ذلك".

ويشير تقرير المجلة إلى أن جناح الدكتور زاخاروف في المستشفى المذكور لا يتوقف عن العمل، فيما خصص الطابق الثاني في المستشفى بالكامل لمرضى الجيش.

وتقول المجلة إن الضغط على الموارد الصحية اشتد خلال معركة كييف في مارس، عندما ظل المستشفى مفتوحا على الرغم من إطلاق الصواريخ.

وفي ذلك الوقت، تم تسريح جميع المرضى باستثناء أصحاب الحالات الأكثر خطورة، لكن واحدا من المرضى الذين تم السماح لهم بالخروج شنق نفسه بعد أن اكتشف أن منزله قد نهبه الجنود الروس.

ويذكر إدوارد إن العديد من المرضى الذين تم إدخالهم معه، يتحدرون من بوتشا أو إيربين، وهما ضاحيتان في كييف ارتكبت القوات الروسية فيهما جرائم مروعة، مشيرا إلى أن الرجال كانوا من جميع الأعمار والخلفيات.

وأرسلت الحكومة الأوكرانية متخصصين في الصحة العقلية إلى بعض البلدات الأكثر تضررا.

ناتاليا زاريتسكا، وهي أخصائية نفسية تعمل في بوتشا منذ ثلاثة أشهر، تقول إن الطلب على المساعدة النفسية كان مرتفعا لدرجة أنها افتتحت مركزا جديدا في المدينة.

وتوضح أن هناك العديد من الأمراض النفسية التي تحدث بسبب الحرب، مشيرة إلى أنها تعمل مع الجنود الذين تعرضوا للتعذيب في الأسر، والسكان المحليين الذين كانوا سجناء في منازلهم.

وطبيعة حرب بوتين أيضا تجعل التعافي أمرا معقدا للعديد من الأوكرانيين الذين كانوا يعتقدون أن الروس أصدقاء لهم.

وتقول أولينا ناهورنا، زميلة زاريتسكا التي انضمت الآن إلى القوات الأوكرانية في دونباس إن "أولئك الذين اعتقدوا أنهم أصدقاء وجدوا الأمر أكثر صعوبة".

وتضيف: "رأى الكثير من الأوكرانيين روسيا جارة.. لقد كانت مأساة شخصية عندما اقتحم ذلك الصديق منازلهم وبدأ في قتلهم".