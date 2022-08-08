يحاول سكان قطاع غزة، استعادة حياتهم بعد 3 أيام من العدوان الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد 44 مواطنًا من بينهم 15 طفلًا، و4 سيدات، وإصابة أكثر من 300 آخرين.

ومع دخول وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية حيز التنفيذ مساء أمس الأحد، توجه المئات عبر مسيرات لمنازل الشهداء لمواساتهم في مصابهم الجلل.

ومع ساعات الصباح الباكر، توجه سكان القطاع لتفقد آثار العدوان الذي طال أعداد كبير من المنازل والممتلكات، بحسب صحيفة "القدس" الفلسطينية.

فيما عاد الموظفون إلى أعمالهم بشكل طبيعي، وفتحت الأسواق والمحال التجارية التي كانت تعمل بشكل جزئي.

وفتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلية حاجز بيت حانون المخصص لحركة الأفراد، فيما فتح معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد لقطاع غزة، حيث سيتم إدخال البضائع وشاحنات الوقود المخصص لمحطة الكهرباء المتوقفة منذ السبت الماضي لعدم سماح سلطات الاحتلال بإدخال الوقود للقطاع منذ أكثر من أسبوع.