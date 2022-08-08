رئيس وزراء بولندا ليس لديه وقت لزيارة نظيره البريطاني الوداعية

أعلنت بولندا عن إلغاء زيارة كانت مقررة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للبلاد ، حيث أبلغ مكتب رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي داوننج ستريت (المقر الرسمي لرئيس الوزراء البريطاني) أنه لم يعد لديه الوقت للقاء جونسون المنتهية ولايته ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج إن المسؤولين البريطانيين والبولنديين ناقشوا عدة تواريخ محتملة واتفقوا بشكل مؤقت عالى عقد اجتماع في وارسو اليوم قبل فشل الخطة ، وفقا لمصادر مطلعة .

كان من المخطط أن تكون الرحلة جزءا من سلسلة من زيارات الوداع والمكالمات الهاتفية بين جونسون ومختلف قادة العالم. وتم إعداد برنامج مفصل من قبل موظفي الخدمة المدنية للتخطيط للزيارة البولندية ، وأبلغ داوننج ستريت الصحافة على أنها في طور الإعداد.