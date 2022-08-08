قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 15 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 5 مواطنين من بلدة حلحول وبلدة بنت كاحل بالخليل، ومواطنين اثنين من بلدة بيت فوريك وقرية زيتا جماعين بنابلس، واثنين آخرين من قرية مردا شمالا وقرية فرخة، بسلفيت عقب دهم وتفتيش منزليهما.



وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 مواطنين من كفر راعي ومن بلدة يعبد بجنين، ومواطنا من منطقة شارع الصف ببيت لحم، ومن رام الله اعتقلت شابين، بعد أن داهمت منزليهما في منطقة عين منجد.