طفلة فلسطينية تلحق بوالدتها وتُستشهد متأثرة بإصابتها في قصف إسرائيلي شمال غزة قبل يومين

استشهدت طفلة فلسطينية (10 أعوام)، اليوم الاثنين، متأثرة بإصابتها في قصف إسرائيلي قبل يومين على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن مصادر طبية قولها، إن الطفلة حنين وليد أبو قايدة استشهدت متأثرة بإصابتها الخطيرة في قصف إسرائيلي كان استهدف سيارة مدنية في منطقة أم النصر في بيت حانون، وأدى لاستشهاد والدتها.

وكان قطاع غزة تعرض على مدى الأيام الثلاثة الماضية لعدوان إسرائيلي أدّى إلى استشهاد 44 مواطنًا، بينهم 15 طفلا، و4 سيدات، وإصابة 36 آخرين بجروح مختلفة، إضافة إلى تدمير ممنهج للممتلكات الخاصة والعامة، والبنية التحتية.