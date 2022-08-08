طلبيات قطاع الصناعات الكهربائية والرقمية في ألمانيا تحقق زيادة ملحوظة

حققت طلبيات قطاع الصناعات الكهربائية والرقمية في ألمانيا ارتفاعا ملحوظا في النصف الأول من العام الحالي.

وأعلن اتحاد شركات هذا القطاع "زد في إي آي" في فرانكفورت اليوم الاثنين، أن حجم طلبيات القطاع في الفترة بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو الماضيين تجاوز مثيله في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 7ر12%.

وأوضح الاتحاد أن حجم الطلبيات في يونيو الماضي، ارتفع بشكل طفيف بنسبة 5ر0% فقط مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وقال الخبير الاقتصادي في الاتحاد بيتر جيل إن " الطلبيات من الداخل تراجعت على نحو قوي بنسبة 9ر13% وهذه النسبة تعادل تقريبا نفس الارتفاع الذي حققته الطلبيات من الخارج بـ14%".

وأضاف الاتحاد أن حجم الإنتاج بعد تعديله وفقا لزيادات الأسعار ارتفع في النصف الأول بنسبة 8ر1% مقارنة بنفس الفترة من 2021، وذلك رغم تراجع الإنتاج بنسبة 2% في يونيو الماضي.

وارتفعت إيرادات القطاع في النصف الأول بنسبة 9% لتصل إلى 9ر105 مليار يورو.

يذكر أن قطاع الصناعات الكهربائية والرقمية يعاني مثل قطاعات أخرى من نقص المواد واختناقات التوريد، وحسب بيانات الاتحاد قالت 89% من شركات القطاع إنها تأثرت باختناقات الإمداد، وبناء على ذلك خفضت الشركات من خططها الإنتاجية مؤخرا.

وقالت نصف شركات القطاع تقريبا (48%)، إنها تعاني مشكلة نقص الكوادر الفنية المتخصصة.