وزير التخطيط العراقي يثمن دعم كوريا الجنوبية لجهود الحكومة وعمليات إعادة الإعمار

أكد وزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم، أن الدعم الكوري الجنوبي عزز جهود بلاده في تنفيذ المشروعات في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن هذا الدعم أسهم في تعزيز جهود الحكومة العراقية لاسيما في ما يتعلق بعمليات إعادة الإعمار.



وذكرت وزارة التخطيط العراقية، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الاثنين أن ذلك جاء خلال استقبال وزير التخطيط العراقي، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى العراق "سونج سو جوي"، والوفد المرافق له، لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين، في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والفنية والعلمية، وسبل تعزيز هذا التعاون لما يخدم مصالح الشعبين.



وأضاف البيان أن وزير التخطيط العراقي ثمن مستوى التعاون وحجم الدعم الذي قدمته وما زالت تقدمه كوريا لبلاده، مشيرا إلى أن هذا الدعم أسهم في تعزيز جهود الحكومة العراقية، لاسيما في ما يتعلق بعمليات إعادة الإعمار، وكذلك من خلال تنفيذ المشاريع الخدمية، في العديد من المحافظات، مؤكداً أهمية التعاون العلمي والاستفادة من الخبرات الكورية في تطوير القدرات العراقية في مختلف المجالات.



من جهته، عبّر السفير الكوري عن تقديره العميق للتعاون الذي يبديه الجانب العراقي، مع بلاده، مبدياً استعداد الحكومة الكورية لمواصلة التعاون والدعم للعراق في مختلف المجالات.



وناقش الجانبان، استكمال متطلبات اتفاقية التعاون العلمي والفني بين العراق وكوريا، وتحديد مكان وزمان توقيعها.