النقل التايوانية: الحركة الجوية حول البلاد تعود لطبيعتها بشكل تدريجي

ذكرت وزارة النقل والاتصالات التايوانية، اليوم الاثنين، أن الحركة الجوية حول تايوان تعود إلى طبيعتها بشكل تدريجي بعد إعادة فتح المجال الجوي المحيط بالجزيرة، وذلك على الرغم من إعلان الصين قبل ساعات عن إجراء تدريبات عسكرية جديدة في المنطقة.

وأفادت قناة "تشانيل نيوز آشيا"، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، بأن الوزارة أعلنت في وقت سابق أن معظم الرحلات الجوية من الجزيرة وإليها قد استمرت في العمل خلال التدريبات العسكرية الصينية التي بدأت في 4 أغسطس الجاري بمتوسط ​​150 رحلة يوميا.

وأضافت الوزارة - في بيان على موقعها الإلكتروني - أن عدد الرحلات التي تمر عبر المجال الجوي الذي يديره مراقبوها يعود تدريجيا إلى طبيعته بعد الرفع النهائي للإخطارات الصادرة عن بكين للطيارين بشأن مناطق خطرة يجب على شركات الطيران تجنبها خلال التدريبات التي طوقت معظم تايوان.