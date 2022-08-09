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الإسماعيلي يسعي لتجديد التعاقد مع حمزة الجمل

زيـاد الميـرغني
نشر في: الإثنين 8 أغسطس 2022 - 11:58 م | آخر تحديث: الإثنين 8 أغسطس 2022 - 11:58 م

تتجه النية لدي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي إلى تجديد التعاقد مع حمزة الجمل، المدير الفنى للفريق خلال الفترة المقبلة، بعد الأداء الجيد الذي يقدمه الفريق، منذ أن تولى مهمة القيادة الفنية خلفًا للأرجنتيني خوان براون.

وقال خالد الطيب عضو مجلس إدارة الإسماعيلي، إن حمزة الجمل المدير الفني للدراويش، وجهازه المعاون يقدمون عروضًا جيدة مع الفريق خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أنهم تمكنوا من انتشال الفريق من دوامة الهبوط إلى منتصف الجدول.

مؤكدًا على تمسكه بتجديد عقد حمزة الجمل وجهازه المعاون، لافتا إلى وجود اتجاه داخل مجلس الإدارة لتجديد عقد الجهاز الفني بالكامل، إن لم يكن لديهم عروضا داخل أو خارج مصر.

وأضاف عضو مجلس إدارة الإسماعيلي متسائلا: «هل يوجد إنسان عاقل يطالب برحيل الجهاز الفني، بعد النتائج الجيدة والأداء المتميز للفريق تحت قيادة حمزة الجمل»، وأوضح: «إذا كنا تعاقدنا مع أفضل جهاز فني في مصر خلال الفترة الماضية لم يكن يستطيع تقديم نتائج أفضل من التي حققها الجهاز الفني الحالي بقيادة الجمل».


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