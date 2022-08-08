رفع 250 طن مخلفات وإزالة حالة تعدٍ في ملوي بالمنيا

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أعلن اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي بالمنيا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها في رفع القمامة والمخلفات ونقلها للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي، ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية، حيث تم رفع 250 طن مخلفات وإزالة حالة تعدٍ.

وأوضح رئيس مركز ومدينة ملوي، أن حملة النظافة وتمهيد الطرق ورفع القمامة والمخلفات شملت شوارع حي شرق وشمال 1،2 وجنوب وغرب المدينة تحت إشراف محمد عبدالغنى نائب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء.

وأسفرت الحملة عن رفع 250 طنا من القمامة والمخلفات الصلبة ونقلها إلى الظهير الصحراوي مع استمرار أعمال النظافة اليومية خلال الفترتين صباحي ومسائي.

على جانب آخر، نفذت إكرام محمود نائب رئيس المركز، بحضور عماد حفناوي رئيس حي جنوب وفي الإشغالات، من إزالة حالة تعدٍ في المهد بحي جنوب بشارع بنك مصر، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالف.