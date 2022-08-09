ماهر يطالب لاعبي فيوتشر بالفوز على سموحة من أجل المربع الذهبي

شدد علي ماهر المدير الفني لفريق لفيوتشر، على لاعبيه بضرورة حصد الثلاث نقاط وعدم التفريط في الفوز أمام سموحة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك للحفاظ على المربع الذهبي في ترتيب الدوري.

واستأنف فريق فيوتشر تدريباته أمس الأحد دون راحة، عقب الفوز على غزل المحلة السبت الماضي بهدفين مقابل هدف، في الجولة 29، استعدادًا لمواجهة سموحة.

ويعكف الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، على مراجعة المباريات السابقة لفريق سموحة في الدوري العام وآخرها التعادل مع سيراميكا بهدف لمثله في مباراة الجولة 29، وذلك للتعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق السكندري.

ويستعد فيوتشر لمواجهة سموحة الأربعاء المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري العام، وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بفوز فيوتشر برباعية نظيفة.