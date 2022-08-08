أعلنت شركة "أدنوك للتوزيع" اليوم الاثنين عن نتائج قوية عن النصف الأول من عام 2022، حيث بلغت الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 99ر1 مليار درهم، في حين سجّلت الشركة صافي ربح بقيمة 56ر1 مليار درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم).

وشهدت أدنوك للتوزيع خلال النصف الأول من العام 2022 نموا في إجمالي حجم مبيعات الوقود على أساس سنوي بلغ 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين سجلت الشركة نموا مطردا في حجم مبيعات وقود الشركات بنسبة 27% على أساس سنوي، مدفوعاً بالنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة وتأكيد اتفاقات البيع الجديدة لوقود الشركات التي وقعت العام الماضي.

كما ارتفع إجمالي ربح أعمال تجزئة غير الوقود بنسبة 10% في النصف الأول من العام 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مدفوعا بالحملات الترويجية التي تركز على العملاء وازدياد المعاملات في محطات الخدمة، وزيادة مبيعات الأطعمة والمشروبات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام).