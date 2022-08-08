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مصر
الأوقاف: للمرة الأولى إقامة الأسبوع الثقافي في 7 محافظات في وقت واحد
الوطنية للصحافة: بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر أغسطس بالمؤسسات القومية الخميس المقبل
ممنوع التصوير.. 12 مكان يحظر التقاط صور لهم بدون تصريح
السياحة تنفي منع بعض الزائرين من التصوير في مصر
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ورشة عمل حول الترتيبات الدستورية فى السودان بحضور فولكر
إيران تستدعي القائم بأعمال سفارة ألمانيا لديها احتجاجا على تدنيس القرآن
مبعوث: حادث محطة الطاقة النووية الأوكرانية سيكون أسوأ من فوكوشيما
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بعد تألق الشباب.. الرابح والخاسر من قرارات الأهلي في المباريات المتبقية بالدوري
نجم فولهام: جعلنا ليفربول يعاني أمامنا
يوفنتوس يوافق على رحيل نجمه إلى مانشستر يونايتد
رأي
فن
23 مشروعا فائزاً في المرحلة الثانية لدعم صندوق البحر الأحمر السينمائي
عمر كمال ينتهي من تسجيل «هو النهاردة إيه» أغنية فيلم «خطة مازنجر»
غدا.. أفلام تسجيلية وروائية قصيرة بسينما الهناجر ضمن عروض المهرجان القومي للسينما
روجينا تودع ابنتها قبل سفرها للدراسة بالخارج: يارب أشوفك أهم مخرجة في العالم
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مصدر بالنقل: إزالة مبانٍ لاستكمال المرحلة الثانية من توسعة الطريق الدائرى
اتحاد منتجى الدواجن: السماسرة وارتفاع أسعار الأعلاف يهددان بالقضاء على الصناعة
مصادر: آليانز تدرس بيع فرعها في السعودية
حوادث وقضايا
الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق نشب في محل بالعبور
التحفظ على طن دواجن في مخزن غير مرخص بالإسكندرية
بـ2.9 مليون جنيه.. حبس متهمين بحيازة الحشيش في الإسكندرية
انتقمت من أمه بسبب الفلوس.. القبض على سيدة قتلت طفلا بالأقصر
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