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الإمارات.. أبوظبي تطور برنامجا ذكيا لمتابعة القضايا الجزائية

أبوظبي (د ب أ)
نشر في: الإثنين 8 أغسطس 2022 - 11:11 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 أغسطس 2022 - 11:11 ص

طورت دائرة القضاء في أبوظبي، برنامجاً ذكياً لمتابعة القضايا في المحاكم الجزائية باستخدام التعلم الآلي الذي يعد أحد أشكال الذكاء الاصطناعي.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الاثنين، يهدف البرنامج إلى زيادة نسبة الإنجاز وسرعة الفصل في القضايا الجزائية، مع العمل على تحديث البرنامج ليتضمن إصدار الأحكام إلكترونياً في الجرائم التي تنقضي صلحاً أو تنازلاً، والجرائم التي انقضت بالتقادم.

وأوضح المستشار منصور المرزوقي، رئيس محكمة أبوظبي الجزائية، أن البرنامج الذكي المعزز بتقنيات الذكاء الاصطناعي، يتيح إمكانية وصف الحكم سواء حضورياً أو غيابياً بشكل إلكتروني، مع إتاحة نقل البيانات الجوهرية إلى مسودة الحكم، مثل اسماء المتهمين ومواد قيد التهم، ووصف الاتهامات الموجهة إلى المتهمين في القضايا المتداولة أمام المحكمة الجزائية.


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