محافظ أسوان: إنشاء حظائر إيواء لجمع الكلاب الضالة من الشوارع

أكد محافظ أسوان أشرف عطية، وضع آليات محددة لتنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لمواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، بمختلف مدن وقرى المحافظة، مما يهدد سلامة وأرواح المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم الاثنين، مع مسئولي الجهات المعنية، بحضور الدكتورة غادة أبوز يد نائب المحافظ، والدكتور محمد كرمى عميد كلية الطب البيطري بجامعة أسوان، بالإضافة إلى نقيب ومديري الطب البيطري والصحة، فضلاً عن رئيس مركز ومدينة أسوان.

تناول المشاركون الاجتماع الوقوف على الأسلوب الأفضل والإنساني لمواجهة هذه الظاهرة، سواء بالسيطرة على الكلاب الضالة غير المرخص لها داخل أماكن إيواء (شلاتر) لاستقبالها وتوفير الرعاية البيطرية لها والتعقيم والتطعيم، بالإضافة إلى متابعة أنواع الكلاب المرخص لها من مديرية الطب البيطري بعد التزام أصحابها بتحصينها ضد السعار، وأن تكون مكممة ومربوطة بطوق للسيطرة عليها.

ووجه المحافظ بتكثيف الجهود التي تهدف إلى الحد من الآثار السلبية المترتبة على ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، لافتاً إلى إنشاء الحظائر لجمع ورعاية الكلاب تحت إشراف بيطري كامل، بجانب وضع منظومة لتجميعها من الشوارع والمناطق التي تعاني من هذه الظاهرة التي تؤرق المواطنين وتسبب الذعر للأطفال.

بدوره، عرض مدير عام الطب البيطري، ملامح الاستراتيجية المتكاملة لمواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة والتي ترتكز على جمعها وتطعيمها بلقاح السعار، مع تعقيم الذكور، وأيضاً توعية طلاب المدارس بطرق التعامل مع الكلاب من خلال ندوات إرشادية، وكذا تفعيل القوانين الخاصة بامتلاك الكلاب.