توافق ذكرى "عاشوراء" حدثا تاريخيا مؤلما في الذاكرة التاريخية الإسلامية، وهو استشهاد الإمام الحسين بن علي حفيد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والذي قُتل في هذا اليوم بموقعة كربلاء، والتي كانت نتيجة لرفض الحسين أن يخلف يزيد والده معاوية بن أبي سفيان في الخلافة، والخروج عن مبدأ الشورى في اختيار من يتولى أمر المسلمين.

واشتعلت نار الفتنة ليتقابل جيش يزيد مع أنصار الحسين، وتسيل دماء الإمام الحسين في واقعة مفجعة، استلهم منها الكثير من الكتّاب والمبدعين أعمالهم الفنية والأدبية؛ حيث وثق عبد الرحمن الشرقاوي سيرة الحسين في مسرحية "الحسين ثائرا"، وأتبعها بجزء ثاني بعنوان الحسين شهيدا، والذي قاربت مشاهدها الأحداث التاريخية بصورة متقنة.

ومن الناحية الفكرية والأدبية، قام الكاتب الكبير عباس محمود العقاد في كتابه "أبو الشهداء الحسين بن علي"، بوصف حالة الحسين أثناء المعركة، إذ ظل على حضور ذهنه وثبات جأشه في تلك المحنة المتراكبة التي تعصف بالصبر وتطيش بالألباب، وهو جهد عظيم لا تحتويه طاقة اللحم والدم، ولا ينهض به إلا أولو العزم من أندر من يلد آدم وحواء، فإنه رضي الله عنه، كان يقاسي جهد العطش والجوع والسهر ونزف الجراح ومتابعة القتال، ويلقي باله إلى حركات القوم ومكائدهم، ويدبر لرهطه ما يحبطون به تلك الحركات ويتقون به تلك المكائد، ثم هو يحمل بلاءه وبلاءهم، ويتكاثر عليه وقر الأسى لحظة بعد لحظة كلما فجع بشهيد من شهدائهم.

وأضاف العقاد: "لا يزال كلما أصيب عزيز من أولئك الأعزاء، حمله إلى جانب إخوانه وفيهم رمق ينازعهم وينازعونه، وينسون في حشرجة الصدور ما هم فيه؛ فيطلبون الماء، ويحز طلبهم في قلبه كلما أعياه الجواب، ويرجع إلى ذخيرة بأسه فيستمد من هذه الآلام الكاوية عزمًا يناهض به الموت ويعرض به عن الحياة، ويقول في أثر كل صريع: (لا خير في العيش من بعدك)، ويهدف صدره لكل ما يلقاه".

وعن مشهد مقتله الأليم، تابع العقاد أن جنود يزيد كانوا يتحرجون من قتله، لكن شجعهم رجل يدعى (شمر بن ذي الجوشن)، وأمر الرماة أن يرشقوه بالنبل من بعيد، وصاح بمن حوله: (ويحكم! ماذا تنتظرون بالرجل؟ اقتلوه ثكلتكم أمهاتكم)، فاندفعوا إليه تحت عيني (شمر) مخافة من وشايته وعقابه، وضربه (زرعة بن شريك التميمي) على يده اليسرى فقطعها، وضربه غيره على عاتقه فخر على وجهه، ثم جعل يقوم ويكبو وهم يطعنونه بالرماح ويضربونه بالسيف حتى سكن حراكه، ووجدت به بعد موته 33 طعنة و34 ضربة، غير إصابة النبل والسهام، وأحصاها بعضهم في ثيابه فإذا هي 120.