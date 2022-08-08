رئيس الوزراء الإسرائيلي يزعم: العملية العسكرية في قطاع غزة حققت كل أهدافه

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أن العملية العسكرية في قطاع غزة حققت كل أهدافها، لافتًا إلى «تصفية جميع القادة العسكريين للجهاد الإسلامي في غزة في غضون ثلاثة أيام».



وبحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء الإسرائيلية، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين: «طيلة العملية برمتها تم بذل مجهود خاص لتجنب المساس بالأبرياء، ولن تعتذر إسرائيل على حماية سكانها من خلال ممارسة القوة، إلا أن مقتل الأبرياء، ولا سيما الأطفال، أمر يكسر القلوب»، وفقًا لوصفه.



وتابع: «أخاطب من هنا سكان غزة وأقول: هناك طريقة أخرى أيضًا. نستطيع حماية أنفسنا من الذين يهددوننا، لكننا نستطيع كذلك منح فرص العمل ومصادر الرزق والحياة الكريمة لكل من هو معني بالعيش بسلام إلى جانبنا».



وتوجه بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس المخابرات العامة الوزير عباس كامل، على دورهما المحوري والهام وعلى جهودهما للتوصل إلى وقف إطلاق النار، والحفاظ على الاستقرار في المنطقة، متابعًا: «نواصل العمل معهما في سبيل إعادة أبنائنا إلى ديارهم. فلن يكون عملنا قد تم استكماله إلا ما بعد عودتهم».



ودعت مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل في قطاع غزة، اعتبارًا من الساعة 23:30 أمس الأحد بتوقيت فلسطين، في إطار حرصها على إنهاء حالة التوتر بالقطاع، وبعد تكثيف اتصالاتها مع الأطراف كافة لاحتواء التصعيد الحالي.



وتعهدت مصر ببذل جهودها للإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج، وكذلك العمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب وقت ممكن.

استعادت عملية "الفجر الصادق" لإسرائيل زمام المبادرة. وقد استعادت قوة الردع الإسرائيلية. وتم تحقيق كافة أهدافها. إذ تمت تصفية جميع القادة العسكريين للجهاد الإسلامي في غزة في غضون ثلاثة أيام. وقد وجهت قوة جيش الدفاع ورقيه العدو ضربة قاسية. — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) August 8, 2022