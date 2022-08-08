الروسية كاساتكينا تتوج بلقب دورة سان خوسيه للتنس

توجت الروسية داريا كاساتكينا، المصنفة رقم 12 على العالم في لعبة التنس، بلقب دورة سان خوسيه الأمريكية على الملاعب الصلبة.

وتغلبت كاساتكينا في المباراة النهائية على الأمريكية شيلبي روجرز بنتيجة 6-7 (2-7) و6-1 و6-2، لتفوز اللاعب الروسية بأول ألقابها هذا العام.

وتعد بطولة سان خوسيه هي اللقب الخامس في مسيرة كاساتكينا البالغة من العمر 25 عامًا، إذ سبق لها الفوز بدورات تشارلستون عام 2017 وموسكو عام 2018 وملبورن وسان بطرسبرج عام 2021.

وحرمت داريا منافستها شيلبي، صاحبة الـ 29 عامًا والمصنفة رقم 45 عالميًا، من أول ألقابها في مسيرتها بملاعب التنس، بعد خسارة اللاعبة الأمريكية النهائي الثالث في مسيرتها، والذي يأتي بعد الهزيمة في نهائي دورتي باد جاشتاين النمساوية عام 2014 وريو دي جانيرو عام 2016.

يُذكر أن داريا كاساتكينا كانت قد خسرت نهائي دورة سان خوسيه العام الماضي، بالهزيمة أمام الأمريكية دانيال كولينز بثلاث مجموعات دون رد.