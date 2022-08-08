انتهاء محادثات إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران وسط إشارات إيجابية

كشف مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي عن انتهاء محادثات إعادة إحياء الاتفاق النووي بين إيران وست دول من القوى العالمية في العاصمة النمساوية فيينا.

وأوضح الدبلوماسي الأوروبي اليوم الاثنين أن المحادثات انتهت بإعداد نص سيطرحه مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على عواصم الدول المعنية، وأضاف الدبلوماسي:" عليكم الآن أن تقولوا نعم أم لا" مشيرا إلى أنه لم يعد هناك شيء آخر يمكن التفاوض عليه.

ووصف الدبلوماسي الأوروبي ما تم التوصل إليه في المحادثات بأنه "حل توافقي جيد للغاية بالنسبة لكل المعنيين".

وصرح الدبلوماسي الأوروبي بأنه يتوقع أن يتم الرد على نتيجة المفاوضات التي استمرت على مدار عامين تقريبا " في غضون أسابيع قليلة، أسابيع قليلة جدا جدا".

كان ممثلون عن الولايات المتحدة وإيران ودول أخرى يبذلون جهودا دبلوماسية منذ بضعة أيام في فيينا في محاولة من أجل التوصل إلى اتفاق لرفع العقوبات الأمريكية عن إيران وإعادة تقييد البرنامج النووي الإيراني، وكانت الأهداف الأساسية للاتفاق الذي كان قد تم توقيعه في 2015 تتمثل في منع إيران من تصنيع أسلحة نووية.

كانت الولايات المتحدة بقيادة الرئيس السابق دونالد ترامب قد انسحبت من الاتفاق في 2018. وفرضت عقوبات قاسية إيران ،التي ردت بزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم المحددة في اتفاق عام 2015 بنسبة 67ر3 إلى 20%.