مغادرة قطارين من ميناء دمياط ينقلان قمح لصوامع كفر الشيخ وبني سويف

غادر ميناء دمياط قطاران متجهان إلى صوامع كفر الشيخ وبني سويف، بحمولة إجمالية 2716 طن قمح، كما أفرغ قطار ثالث 25 حاوية 40 قدما، قادم من السادس من أكتوبر، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً 4014 شاحنة.

وأوضح بيان أصدره المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم الإثنين، بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرته 6 سفن، كما وصل إجمالي السفن الراسية بالميناء 36 سفينة متنوعة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19573 طنا، تشتمل على 6847 طن يوريا، و3600 طن مولاس، و2255 طن رمل، و2100 طن علف بنجر، و4771 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27450 طنا تشتمل على 4098 طن أبلاكاش، و4000 طن ذرة، و13350 طن صويا، و2468 خشب زان و3534 طن حديد.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 32943 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 210736 طنا.