 روسيا تدعو الغرب للتأثير على أوكرانيا لوقف قصف محطة زابوروجيا النووية - بوابة الشروق
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روسيا تدعو الغرب للتأثير على أوكرانيا لوقف قصف محطة زابوروجيا النووية

محطة زابوروجيا النووية
محطة زابوروجيا النووية
أ.ش.أ
نشر في: الإثنين 8 أغسطس 2022 - 1:44 م | آخر تحديث: الإثنين 8 أغسطس 2022 - 1:44 م

دعا المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، الدول الغربية للتأثير على السلطات الأوكرانية لوقف قصف محطة زابوروجيا النووية.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين: "نأمل أن تستخدم تلك الدول، التي لها تأثير مطلق على القيادة الأوكرانية،هذا التأثير لمنع استمرار مثل هذه الهجمات".

وأضاف بيسكوف، تعليقا على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأن إجراء استفتاءات في المناطق الجنوبية لبلاده سيغلق أي فرصة لروسيا للتفاوض مع أوكرانيا والعالم الحر: "أن سكان هذه المناطق لديهم هذه الخطط، ومن الضروري أن نفهم من يخاطب زيلينسكي في هذا التصريح".

وتابع: "هل زيلينسكي يخاطب مواطني أوكرانيا في المناطق المذكورة أو مواطني روسيا، إذا كان يخاطب المواطنين الروس، ففي هذه الحالة هو يطلب العنوان الخاطئ".


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