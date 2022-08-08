قال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن مصر حذرت من قبل من إمكانية انزلاق الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى دورة جديدة من العنف، جراء الأوضاع المتدهورة على الأرض.

وأضاف خلال كلمة، في جلسة مجلس الأمن المخصصة لبحث الأوضاع في غزة، مساء الاثنين، أن قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، شهد تصعيدا عسكريا مفاجئا بين إسرائيل وأحد الفصائل الفلسطينية، أدى إلى سقوط 43 شهيدا، بينهم سيدات وأطفال، وإصابة نحو 311 آخرين.

ونوه إلى أن التصعيد العسكري أدى إلى تدمير عدد كبير من المنشآت والمنازل الفلسطينية، قائلًا إن التصعيد الأخير أتى في وقت، لم يتعاف فيه قطاع غزة من التصعيد الذي وقع العام الماضي.

وتابع: «في ذات الوقت سمحت إسرائيل لعدد من المستوطنين باقتحام باحات الحرم الشريف المسجد الأقصى المبارك، بما يمثل انتهاكا لقدسيته واستفزازا لمشاعر المسلمين، وانتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم بالأماكن المقدسة في القدس الشرقية، ومصر أدانت هذا الانتهاك الصارخ».