السعودية: ارتفاع تراخيص الاستثمارات الأجنبية بنسبة 673% خلال 3 اشهر

أعلنت وزارة الاستثمار السعودية اليوم الاثنين، أنها أصدرت 4455 رخصة للاستثمارات الأجنبية الجديدة خلال الربع الثاني 2022، مقارنة بـ 76 رخصة خلال الفترة ذاتها من عام 2021، بزيادة قدرها 673% .

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، إن ذلك يعود إلى الجهود المبذولة في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، إضافة إلى جهود تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري.

وقالت الوزارة إن نشاط الجملة والتجزئة حظي باهتمام متزايد من قبل المستثمرين الأجانب ليشهد إصدار نحو 2713 ترخيصا استثمارا أجنبيا ويتصدر الأنشطة الاقتصادية بعدد التراخيص المصدرة خلال الربع الثاني من عام 2022، محققا نموا بنسبة 1450 % على أساس سنوي.