فلسطين: إعادة فتح معبر كرم أبو سالم التجاري بعد إغلاق 7 أيام متواصلة

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، فتح معبر كرم أبو سالم التجاري، بعد إغلاق استمر سبعة أيام متواصلة، لإدخال البضائع والمحروقات.



وذكرت اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع الفلسطينية، في بيان اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال أعادت فتح المعبر لإدخال البضائع والمحروقات وشاحنات محملة بالوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء في غزة، مضيفة أن شاحنات الوقود وصلت إلى محطة توليد الكهرباء، التي توقفت بسبب العدوان الإسرائيلي عقب نفاد السولار الصناعي اللازم للتشغيل، نتيجة إغلاق معبر كرم أبو سالم.



وكان قطاع غزة قد تعرض على مدار الأيام الثلاثة الماضية إلى عدوان إسرائيلي أدى إلى استشهاد 44 مواطنا، بينهم 15 طفلا، و4 سيدات، وإصابة 36 آخرين بجروح مختلفة، إضافة إلى تدمير ممنهج للممتلكات الخاصة والعامة، والبنية التحتية.